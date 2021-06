Dreifache Mutter in Hüde mit Besenstil erschlagen – so lief der Prozessauftakt

An diesem Stromverteilergebäude in Hüde in der Düversbrucher Straße/ Einmündung Mecklinge wurde die Leiche der 33-jährigen Frau entdeckt.

Martin Nobbe

Hüde/Verden. In Hüde wurde am Abend des 23. November 2020 die Leiche einer dreifachen Mutter gefunden. Als mutmaßlichen Täter ermittelte die Polizei schnell den getrennt lebenden Ehemann. Der steht jetzt in Verden vor Gericht.

Der gewaltsame Tod der 33-jährigen Frau erschütterte die Region. Mit einem Besenstil sollen ihr wenige Meter von ihrer Wohnung entfernt die tödlichen Schädelverletzungen zugefügt worden sein. Der Tat beschuldigt wird der 39 Jahre alte