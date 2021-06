Freuen sich auf die Ferienspiele: die Wittlager Jugendpfleger und -pflegerinnen (von links): Robin Herzberg, Jana Nega und Saskia Kreyenhagen. Davor sitzend: Daniela Laig.

Jugendpflege/Niklas Goedejohnn

Altkreis Wittlage. Die Flyer für die Ferienspiele 2021 werden verteilt: Die Kinder aus dem Altkreis Wittlage können aus mehr als 160 Veranstaltungen auswählen. Vom 5. bis 23. Juni sind die Wunschlisten geöffnet, teilt die Jugendpflege mit.

Sollten sich zu viele Mädchen und Jungen für eine Veranstaltung in den Sommerferien anmelden, lost wie immer am Ende der Computer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Ferien in Niedersachsen sind vom 21. Juli bis 1. September. „Aufg