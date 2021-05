Das erste Eisdieleneis im Sitzen genießen am Montagnachmittag diese beiden Bad Essener in der Eisdiele an der Lindenstraße.

Karin Kemper

Altkreis Wittlage. "Endlich dürfen wir wieder für unsere Gäste da sein", sagt Brigitte Asshorn vom Landgasthaus Gieseke-Asshorn in Bohmte. Dabei gilt: Gastronomiebetriebe dürfen auch ihre Innenräume wieder öffnen.

Nicht alle Betriebe legten direkt am Montag los, sondern brauchten noch etwas Zeit für den Vorlauf: Das Hotel Niemann in Leckermühle beispielsweise kündigte an, ab Dienstag wieder Gäste zu begrüßen. Dort wie auch in anderen Lokalitäten