Slawa und Elvira Hetke lebten mit ihren Kindern Joschua und Solice gerne in Dielingen. Trotzdem hat sich die Familie entschieden nach Dubai auszuwandern. Hund Coco kommt auch mit.

Sonja Rohlfing

Dielingen. „Wir lieben Dielingen. Sollten wir nach Deutschland zurückkommen, dann hierher“, erklären Slawa Hetke und seine Frau Elvira.

Für die nächste Zeit tauschen die beiden aber zunächst zusammen mit ihren Kindern Solice (10) und Joschua (7) und Hund Coco ihren Alltag in der Gemeinde Stemwede mit einem Leben in Dubai. In wenigen Tagen starten sie in die Wüsten-Metropole