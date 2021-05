Ein Rehkitz duckt sich, gut getarnt, im Grün.

Martin Nobbe

Altkreis Wittlage. In jedem Geschöpf der Natur lebt das Wunderbare. Das wusste schon der griechische Philosoph Aristoteles. Und wer ein neugeborenes Rehkitz mit seiner Mutter in freier Wittlager Natur erlebt, der weiß spätestens dann, dass der Denker Recht hatte.

In der Zeit bis Juni werden im Altkreis Wittlage zwischen Dahlinghausen und Hunteburg die Rehkitze geboren oder gesetzt, wie es in der Waidmannssprache heißt. Die Setzplätze der Rehgeißen liegen überwiegend in der Waldrandzone. De