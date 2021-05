Geld fürs Zeltlager, weil Bohmter Oberschüler so viel geradelt sind

Freie Fahrt zur Geldprämie.

Karsten Grosser

Bohmte. Zum zweiten in Folge hat die Oberschule Bohmte bei „Bike to School“ einen Platz in den Top 5 belegt. Die damit verbundene Geldprämie soll den Schülern zugutekommen.

Mit dem Fahrrad zur Schule fahren: So lautet das Motto des Wettbewerbs, an dem Schüler (und auch Lehrkräfte sowie Schulpersonal) in Landkreis und Stadt Osnabrück vom 19. April bis zum 14. Mai gegeneinander antraten. Klingt simpel, ist aber