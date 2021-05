Sonne, Wolken und Wind: So waren die Pfingsttage am Dümmer

Zahlreiche Menschen nutzten die Pfingsttage für einen Spaziergang am Dümmer.

NWM-TV

Lembruch. Die immer wieder sonnigen Abschnitte an den beiden Pfingsttagen haben Tausende Menschen an den Dümmer gelockt. Unsere Impressionen zeigen, was am Binnensee los war.

Reichlich Bewegung herrschte am Sonntag und am Montag am See. Auf den Fußwegen von Hüde nach Lembruch beispielsweise zogen Menschentrauben am Ufer entlang. NWM-TV NWM-TV