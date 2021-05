Stromausfall in Bohmte: Die Ursache ist jetzt gefunden

In Bohmte hatten am Mittwoch einige Haushalte keinen Strom – und das lag nicht an einem herausgezogenen Stecker.

dpa/Sina Schuldt

Bohmte. Haushalte in den Ortschaften Bohmte und Bohmterheide waren am Mittwochnachmittag kurzzeitig von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Ursache dafür war indes kein Gewitter, wie zunächst angenommen worden war.

Wie der Energieversorger Westnetz am Donnerstag mitteilte, wurde der Stromausfall durch eine defekte Leitung ausgelöst. Die Leitung im Bereich der Raiffeisenstraße in Nähe der Eisenbahnlinie in Bohmte war bei Tiefbauarbeiten beschädigt word