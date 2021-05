Künftig in Edelstahl: Das Freibad Bohmte wird saniert

Das Bohmter Freibad wird saniert. Geplant ist, die Arbeiten nach der Freiluftsaison 2021 in Angriff zu nehmen. Ein Drei-Meter-Brett soll es auch zukünftig geben.

Karin Kemper

Bohmte. In Corona-Zeiten sind Freizeitangebote vor der Haustür besonders wichtig. Ein beliebter Anlaufpunkt sind dabei Freibäder wie das in Bohmte. Becken und Technik sind allerdings in die Jahre gekommen. Jetzt tut sich etwas.

Die Freibadsaison 2021 soll aber unter den erforderlichen coronabedingten Hygienevorschriften so bald wie es möglich ist starten. Das Bad ist vorbereitet. Das Schwimmbadteam hat dafür gesorgt, dass Becken gestrichen und Außenanlag