Stromausfall in Bohmte: Mehrere Haushalte am Mittwoch betroffen

In Bohmte ist es am Mittwochnachmittag zu einem kurzfristigen Stromausfall gekommen (Symbolfoto).

dpa

Bohmte. Stromausfall am Mittwochnachmittag in Bohmte. Mehrere Haushalte in den Ortschaften Bohmte und Bohmterheide waren kurzzeitig von der Versorgung abgeschnitten. Die Störung hat vermutlich ein Gewitter verursacht.

Kurz vor 16 Uhr gingen beim Energieversorger Westnetz die ersten Störungsmeldungen an. Betroffen waren insbesondere Wohnsiedlungen und Gebäude östlich der Bremer Straße. Ein Gewitter zog zu dieser Zeit über Bohmte hinweg. Der Ausfall hatte