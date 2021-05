Am Muttertag waren bereits viele Menschen am Dümmer. Wie wird es wohl an Pfingsten aussehen?

Hüde/Altkreis Wittlage. Die Inzidenz im Landkreis Diepholz lag am Mittwoch den fünften Werktag in Folge unter 100. Damit tritt die Bundes-Notbremse außer Kraft. Lockerungen sind ab Freitag möglich. Was bedeutet das für Ausflügler, die am Pfingstwochenende an den Dümmer fahren wollen?

Am vergangenen Freitag wurde nach den Zahlen der Robert-Koch-Instituts (RKI) im Nachbarkreis mit einer Inzidenz von 83,8 erstmals die kritische 100er-Marke unterschritten. Seitdem ist der Wert stetig gesunken, Mittwoch betrug er im Landkrei