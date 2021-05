An der Voltermannstraße in Bohmte wird im ersten Abschnitt der Flurbereinigung Bohmte-Nord gearbeitet. Dort fahren auch Schulbusse.

Karin Kemper

Bohmte. Wie lassen sich Gemeindestraßen und Wirtschaftswege in einer Gemeinde wie Bohmte in einem möglichst akzeptablen Zustand halten? Die Mittel, die dafür im jeweiligen Haushalt zur Verfügung stehen, reichen in der Regel nur für die nötigsten Maßnahmen. Mehr geht oft nur, wenn die Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Flurneuordnung erfolgen. Genau das geschieht jetzt in Bohmte und Hunteburg.

Der Zeitplan passt. Anfang März 2021 wurde der Bewilligungsbescheid von Friedrich Völler vom Amt für regionale Entwicklungsplanung (ArL), Geschäftsstelle Osnabrück, an die Teilnehmergemeinschaft Bohmte-Nord, die Träger der Maßnahme ist