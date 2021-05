Große Solidaritätskundgebung am Freitag in Diepholz gegen Stellenabbau bei ZF

Zahlreiche Menschen besuchten am Freitagnachmittag die Solidaritätskundgebung der IG Metall in Diepholz.

Heidrun Mühlke

Diepholz/Dielingen. ZF will Stellen abbauen – die Gewerkschaft hält dagegen. Mit einer Demonstration auf dem Diepholzer Marktplatzgelände. Der Verkauf der ZF-Schaltungen in Diepholz droht ebenso wie der des ZF-Werks in Damme. „Das Vermächtnis der Gründerfamilie Jürgen Ulderup wird abermals nicht eingehalten“, klagen die Gewerkschaftler.

Dereinst war der Verkauf der Lemförder Metallwaren AG an die ZF Friedrichshafen mit der Erhaltung der Werke rund um den Dümmer verbunden. Kein Arbeitsplatz sollte durch Verkauf bedroht sein. Jetzt aber hat die Belegschaft der Niederlassunge