Ist der Vatertagsausflug an den Dümmer überhaupt erlaubt?

Ausflügler am Maifeiertag am Dümmer See (Archivfoto).

Heidrun Mühlke

Hüde/Altkreis Wittlage. Seit dem vergangenen Mittwoch greift im Landkreis Diepholz die Corona-Notbremse. Was bedeutet das für geplante Ausflüge am Himmelfahrtstag, 13. Mai, an den Dümmersee? Ist der Aufenthalt überhaupt erlaubt?

Nach dem Corona-Ausbruch auf einen Spargelhof im Kreis Diepholz mit mehr als 80 registrierten Fällen war der Inzidenzwert in die Höhe geschossen. Folge: Die sogenannte Bundes-Notbremse ist in Kraft getreten. Seit dem 5. Mai gelten