Erster Tag mit Corona-Lockerungen: Wie kommt das im Wittlager Land an?

Click and Meet ist beim Herrenausstatter Kottmann in Bohmte möglich. Wer noch nicht an der Reihe ist, kann vor dem Geschäft sitzend warten.

Karin Kemper

Altkreis Wittlage. Die Außengastronomie darf seit Montag wieder öffnen, das Einkaufen ist mit weniger strengen Auflagen verbunden. Wie haben die Menschen im Altkreis Wittlage an Tag eins der Corona-Lockerungen die neuen Möglichkeiten genutzt?

"Haben sie mehr oder weniger als 200 Quadratmeter Verkaufsfläche?" Diese Frage wurde am Montag bei Anrufen in Geschäften im Wittlager Land, die von den Lockerungen der Corona-Regeln profitieren, am häufigsten gestellt. Denn die Bestimmungen