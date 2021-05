Wie lief der Feiertag in Pandemie-Zeiten am Dümmer See?

Die Menge der Ausflügler am Maifeiertag war überschaubar.

Heidrun Mühlke

Hüde/Lembruch. Zu tausenden strömen die Besucher alljährlich am 1. Mai an den Dümmer See, um hier zu flanieren oder das vielfältige gastronomische Angebot zu nutzen. Und wie lief's am 1. Mai 2021? Angesichts der Pandemie mal etwas anders.

Traditionell wird der 1. Mai-Feiertag gern für gemeinsame Ausflüge und Feiern genutzt. Es ist seit jeher der Tag, an dem das Ende der kalten Jahreszeit gefeiert wird und bunte Bräuche die Menschen aus ihren Häusern locken. Aber der Pandemie