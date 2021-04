1. Mai im Wittlager Land: Polizei will Kontrollen verstärken

2021 kein Maigang mit Bollerwagen: Das Kontaktverbot gilt auch am Feiertag (Archivfoto).

Michael Gründel

Altkreis Wittlage. Wegen der Corona-Pandemie darf es im zweiten Jahr in Folge im Wittlager Land weder Mai-Partys noch die traditionellen Bollerwagentouren am 1. Mai 2021 geben. Die Polizei wird am Feiertag verstärkt Präsenz zeigen und Streife fahren.

Um die Vorgaben zum Kontaktverbot auch rund um den 1. Mai gewährleisten zu können, wird es innerhalb der Polizeidirektion Osnabrück flächendeckend verstärkt Kontrollen und Überprüfungen geben. "Die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen hat r