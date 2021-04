Unübersehbar: An der Bremer Straße in Bohmte weist ein Schild den Weg zum Corona-Schnelltestzentrum im Bohmter Kotten.

Karin Kemper

Bohmte. Das Corona-Schnelltestzentrum Bohmte, betrieben vom DLRG Bezirk Osnabrück, ist weiter freitags und samstags geöffnet – auch am 1. Mai. Als Neuerung gibt es ab sofort die Möglichkeit des „Test2Go“.

Dies bedeutet, so Lars Hanschen, Leiter Einsatz der DLRG Ortsgruppe Obere Hunte, dass die Besucher nicht mehr zwangsläufig 15 Minuten auf ihr Ergebnis warten müssen, sondern dies auch online abrufen können. In das Testzentrum Bohmte, so Han