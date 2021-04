Kämpfe unter Schwänen um die Vorherrschaft werden erbittert geführt.

Martin Nobbe

Hunteburg/Hüde. Im April gerät auch in die heimische Vogelwelt in Bewegung. Der Dümmersee, direkt an der Grenze zu Hunteburg gelegen, zeigt das in diesen Tagen auf eindrucksvolle Weise.

Die meisten Wasservögel haben den Weg in ihr Brutgebiet zurückgefunden und sind auf der Suche nach dem richtigen Partner. Aktuell kann ein munteres Treiben zum Beispiel im Ochsenmoor beobachtet werden.Die von der Hunte geprägte Dümmerregion