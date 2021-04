Gedenkstätte in Sundern soll an Leid erinnern – auch 76 Jahre nach Kriegsende

Stelen dieser Art sollen die kleine Gedenkstätte in Stemwede-Sundern bilden.

Gertrud Premke

Stemwede. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa, eine Tragödie mit mehr als 60 Millionen Toten, ungezählten Tränen und traumatisierten Menschen. In der Ortschaft Sundern werden 76 Jahre danach Gedenkstelen errichtet.

Sunderns Heimatpflegerin Gertrud Premke, die in Sundern aufwuchs und heute in Heithöfen in der Gemeinde Bad Essen lebt, machte sich gemeinsam mit Sigrid Kuhlmann, der Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Stemwede/Wehdem, fü