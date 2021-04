Anprobe der dampfenden Art.

Martin Nobbe

Hunteburg. Hufeisen bringen nicht nur Glück, sie sind quasi die "Schuhe" für Pferde. Hufeisen wurden nicht nur in früheren Jahrhunderten magische (Glücks-) Kräfte zugeschrieben. Grund genug, einem Hufschmied in Hunteburg über die Schulter zu schauen.

"Ruhig, ganz ruhig." Mit ruhiger, aber dennoch klarer Stimme spricht George Vijelie auf dem Hof Große-Bohne in Hunteburg mit dem 14-jährigen Wallach Drakun. Für den Vierbeiner steht Hufpflege an. Und Vijelie, ein gebürtiger Rumäne, der in B