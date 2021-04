Das geplante Baugebiet in Hunteburg befindet sich zwischen Bramscher Weg und der Straße "An der Furth". Sein Name: "Im Gänseort".

Hunteburg. Wer kennt die Straße "Im Gänseort"? Sie befindet sich in Hunteburg und mündet in die Straße "An der Furth". Und ganz in der Nähe, nämlich zwischen dem Bramscher Weg und "An der Furth" soll das Baugebiet "Im Gänseorte" entstehen. Bis aber tatsächlich gebaut werden kann, so Erster Gemeinderat Lutz Birkemeyer, dürften rund zwei Jahre vergehen.

Auch in der Ortschaft Hunteburg gibt es nach wie vor eine hohe Nachfrage nach Bauplätzen. Ziel der Gemeinde Bohmte ist, in allen drei Ortschaften die Möglichkeit zum Bauen zu bieten. Die Lagen in Sachen Bauen ist eindeutig: In der Gemeinde