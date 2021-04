Ein starkes Team: Dirk Brinkhege und Tochter Kristin.

Rainer Westendorf

Stirpe-Oelingen. In Guatemala hat die Kaffeeernte begonnen. Einige Säcke des neuen Rohkaffees werden in den kommenden Tagen in Stirpe-Oelingen in der Gemeinde Bohmte ankommen. Hier verarbeitet nämlich das Röstkartell das Naturprodukt.

Röstkartell – das ist ein kleiner Familienbetrieb an der Straße Heggenkamp. Die Brinkheges haben dort vor knapp zwei Jahren eine Kaffeerösterei aufgemacht. Chef Dirk Brinkhege war viele Jahre in der Bäckerbranche tätig. Da er sich aber