So finden Freiwillige und Hilfesuchende im Wittlager Land zusammen

Über die Homepage der Gemeinde Bohmte gelangen Interessierte schnell auf die Seite der Freiwilligenagentur. Im Bild (von links): Karin Helm, Koordinatorin der Freiwilligenagentur Bohmte, Alexandra Lösche-Uhtbrok und Bürgrmeisterin Tanja Strotmann.

Karin Kemper

Bohmte. Die eine möchte sich ehrenamtlich engagieren. Der andere braucht Hilfe in der Schule. Oder auch nur neue Räumlichkeiten. Mal geht es um Kampfsport, mal um Seniorenbegleitung. Vermitteln können all das die Freiwilligenagenturen im Wittlager Land. Wie das funktioniert.

Die Freiwilligenagentur kann auf unterschiedlichste Art Verbindungen herstellen und so helfen. Karin Helm, Koordinatorin der Freiwilligenagentur in der Gemeinde Bohmte, nennt zwei Beispiele. Da ist einmal die Randori Society, die Räume such