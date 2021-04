Völlig zerstört wurde der Schweinestall des landwirtschaftlichen Anwesens in Levern. Der Brand in der Osternacht, bei dem viele Tiere verendeten, war absichtlich gelegt.

Gertrud Premke

Levern. Nach der Brandstiftung in der Nacht zum Ostermontag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Levern sind jetzt erste Hinweise bei der Polizei eingegangen. Eine Belohnung in fünfstelliger Höhe soll die Suche nach dem Täter weiter vorantreiben.

250 Tiere waren umgekommen, nachdem ein oder mehrere Täter Feuer an einem Schlepper gelegt hatten und die Flammen auf den angrenzenden Schweinestall übergegriffen hatten. Inzwischen hat die Polizei Minden-Lübbecke Hinweise auf einen Mo