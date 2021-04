Schwester Maria Thiede feiert am Sonntag ihr goldenes Ordensjubiläum. Sie ist bekannt als stete Ansprechpartnerei.

Heidrun Mühlke

Lemförde. Schwester Maria Thiede feiert am Sonntag (11. April) ihr goldenes Ordensjubiläum. In Bohmte und Hunteburg ist sie wohlbekannt. Vor nunmehr 50 Jahren legte sie ihr Ordensgelübde in Münster ab. Sie habe die Entscheidung, Ordensfrau zu werden, nie bereut, versichert sie.

Die Jubilarin wurde am 8. Mai 1945 in Märschendorf (Kreis Vechta) geboren. Dank der fürsorglichen religiösen Erziehung der Eltern sei sie das geworden, was sie heute noch ist, sagt sie. Behütet wuchs sie mit vier Geschwistern zunächst in Mä