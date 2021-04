Am neuen Standort am Bahnhof herrschte 2018 wieder Hochbetrieb bei der kulinarischen Weltreise, die das internationale Fest "Menschen in Bohmte – wir gehören zusammen" bietet. (Archivfoto)

Lars Herrmann

Bohmte . Der Termin stand längst fest: der 6. Juni 2021. Nach der coronabedingten Absage der Veranstaltung „Menschen in Bohmte – Wir gehören zusammen!“ im Vorjahr sieht sich die Gemeinde Bohmte nun gezwungen, die Gemeinschaftsveranstaltung auch 2021 abzusagen.

Erstmals war "Menschen in Bohmte – Wir gehören zusammen!“ im Jahr 2018 zur Mittagszeit am Bohmter Bahnhof gestartet. Die Entscheidung war der Fußball-WM geschuldet, da am Nachmittag Übertragungen angesagt waren und die Besucher nicht in ein