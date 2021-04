Nichts los am Dümmer See: Zu kalt für Osterausflüge

Warm eingepackt ließ es sich am Ostersonntag entspannt über den Deich am Dümmer flanieren.

Heidrun Mühlke

Hüde/Lembruch. Um das Gedränge am Dümmer See zu Ostern zu minimieren, haben die Samtgemeinde Altes Amt Lemförde und der Tourismusverband Dümmerland aufgrund der aktuellen Corona‐Lage darum gebeten einen Ausflug zum Dümmer genau abzuwägen und möglichst zu vermeiden. Das ungemütliche Wetter half bei der Entscheidung.

In einigen Bereichen Lembruchs galt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund‐Nasen‐Bedeckung. Zusätzlich wurden die Parkmöglichkeiten eingeschränkt. Eine echte Bewährungsprobe müssen die österlichen Auflagen am Dümmer See aber erst n