Lkw prallt in Hunteburg gegen Baum - Ein Verletzter

Der Beifahrer im Lkw wurde leicht verletzt.

Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Bei einem Unfall in Hunteburg ist am Donnerstag eine Person leicht verletzt worden. Ein Lkw war gegen einen Baum geprallt und anschließend in einen Straßengraben geraten.

Am späten Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurden die Polizei und der Rettungsdienst zu einem Unfall auf der Herringhauser Straße in Hunteburg gerufen. Ein Lkw, der mit einem Anhänger und mit einem Kleinbagger auf der Ladefläche in Fahr