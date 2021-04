Hier in Meyerhöfen wachsen eine Obstbaumwiese und eine Vogelschutzhecke heran. Caroline Poitzsch (links) von der Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer und Grundeigentümer Ralf Quartier freuen sich.

Oliver Krato

Hunteburg. Vier Grünlandflächen in der Ortschaft Hunteburg, genauer gesagt in Meyerhöfen, sind in den vergangenen Monaten bepflanzt worden. Was verbirgt sich hinter dieser Aktion ?

Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung (NBU) hatte im vergangenen Jahr die Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer mit 7.790 Euro bei der ökologischen Aufwertung von insgesamt vier Grünlandflächen in Hunteburg unterstützt. Auf de