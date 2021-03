Der evangelische Kindergarten in Hunteburg soll erweitert werden, um den Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen in der Ortschaft zu decken.

Karin Kemper

Hunteburg. Der Beschluss des Gemeinderates Bohmte steht: Am evangelischen Kindergarten Hunteburg soll angebaut werden, um den Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen in der Ortschaft ohne Übergangslösungen zu garantieren. Allerdings liegt die Kostenschätzung deutlich über den Vorstellungen der Ratsmitglieder.

In der jüngsten Ratssitzung, die im Gasthaus Knostmann in Hunteburg stattfand, erläuterte Bürgermeisterin Tanja Strotmann, dass für das Kindergartenjahr 2020/21 nicht genügend Plätze vorhanden waren. Entsprechend wurde beantragt, übergangsw