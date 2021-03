Die Neue in Bohmte wollte seit der 2. Klasse nichts anderes als Polizistin werden

Neue stellvertretende Leiterin der Bohmter Polizeistation ist Kriminalhauptkommissarin Antje Kröger – hier mit Burkhard Hömme, der das Kommissariat Bramsche leitet.

Karin Kemper

Bohmte. "Wir freuen uns, dass es so schnell geklappt hat, eine Nachfolgerin für Dieter Klenke zu finden", sagt Burkhard Hömme, der kommissarisch das Polizeikommissariat Bramsche, zu dem die Polizeistation Bohmte gehört, leitet. Die Neue heißt Antje Kröger, ist Kriminalhauptkommissarin und jetzt die stellvertretende Leiterin in Bohmte.

"Ich freue mich auf die Herausforderung, die die Arbeit in der neuen Leitungsfunktion mit sich", sagt Kröger, die seit Mitte Januar in Bohmte im Dienst ist. "Ich möchte die Bürger kennenlernen und das Vertrauen in die Polizei weiter stärken