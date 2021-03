Elf positive Tests: Corona-Ausbruch in einem Bohmter Kindergarten

Ohne Stiefelständer geht es auch im Bohmter Kindergarten Wirbelwind nicht (Symbolfoto).

Karin Kemper

Bohmte. Im Kindergarten Wirbelwind in Bohmte ist es zu einer Häufung von Corona-Fällen gekommen. Nicht zuletzt dadurch hat sich die 7-Tage-Inzidenz in der Gemeinde innerhalb weniger Tage verdreifacht.

Von Sonntag bis Dienstag waren in der Gemeinde Bohmte 17 Neuinfizierte registriert worden, die Zahl der aktuell Infizierten in der Kommune kletterte auf 30. Elf dieser Infizierten lassen sich dem Kindergarten Wirbelwind in Bohmte zuordnen.