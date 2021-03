Die Grünfläche in der Mitte des Bohmter Busbahnhofs soll mit Bäumen bepflanzt werden.

Karin Kemper

Bohmte. Dort, wo bislang eine simple Rasenfläche vorhanden ist, sollen künftig Bäume wachsen. Das hat der Ortsrat Bohmte beschlossen. Und so soll die Fläche in der Mitte des Busbahnhofs am Bohmter Bahnhof neu gestaltet werden. Der Beschluss fiel einstimmig.

Im Vorfeld, so Erster Gemeinderat Lutz Birkemeyer in der Sitzung des Ortsrats, sei abgeklärt worden, ob VLO (Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück/Wittlager Kreisbahn) und Werbegemeinschaft (etwa bei der Durchführung von Veranstaltungen)