Für 65-jährige Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie Bohmte wurde Karlo Fay (Mitte) geehrt – hier eingerahmt von Pater Shibu und Alexander Nagel, dem Vorsitzenden des Kolpingsfamilie.

Rudolf Molitor

Bohmte. Coronabedingt können Versammlungen und Gottesdienste nicht wie gewohnt stattfinden. So schloss sich die Mitgliederversammlung des Kolpingsfamlie Bohmte an einen Gottesdienst, der zusammen mit der Katholischen Arbeitsnehmerbewegung gefeiert worden war, an. Dabei erfolgten auch Ehrungen.

Der Heilige Josef war Zimmermann und so ist er schon seit vielen Jahren der Patron der Katholischen Arbeitsnehmerbewegung und des Kolpingwerkes. In Bohmte ist es Tradition, dass beide Verbände an seinem Festtag, dem 19. März, gemeinsam eine