Dümmer-Museum Lembruch ist in die Saison gestartet

Das Modell des Steinzeithauses, das in verkleinerter Form am Dümmer‐Museum nachgebaut wird.

Sabine Hacke/Dümmer-Museum

Lembruch. Das Dümmer‐Museum in Lembruch ist wieder täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr wieder geöffnet. Zum Saisonstart wird die erste Sonderausstellung 2001 „Altes niedersächsisch‐westfälisches Bauerntum und Handwerk“ noch bis zum 25. April gezeigt.

Die Wanderausstellung des Kreismuseums Syke umfasst 48 Aquarelle des Künstlers und Volkskundlers Erich Fuchs, der in seinen detailgetreuen Bildern das Leben in den 1950er Jahren in der Region um Hannover Ströhen im Kreis Diepholz auf den Ba