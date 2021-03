Warum Panikrocker Udo Lindenberg in Dielingen ein Denkmal gesetzt wurde

Lindenberg verewigt an der B 51 in Dielingen. Wenn das Udo‐Denkmal bei Dunkelheit angestrahlt wird, dann hat Hunteburgs westfälisches Nachbardorf ein neues Wahrzeichen.

Heidrun Mühlke

Dielingen/Hunteburg. Ein Denkmal hat Pascal Lange seinem Idol gesetzt. Im Bier‐Garten des Gasthauses Vahrenholt in Dielingen, direkt an der Bundesstraße 51, gibt es einen neuen Blickfang. Dort steht, lebensgroß und von Lichtstrahlern in Szene gesetzt, eine Legende der deutschen Rockmusik.

Es handelt sich um keinen Geringeren als Udo Lindenberg. Der in Gronau geborene Lindenberg schrieb in vielerlei Hinsicht Musikgeschichte. Als einer der ersten Rockmusiker präsentierte er deutsche Texte und sein "Panikorchester" schaffte es