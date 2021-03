Doppeltes Naturschauspiel: Regenbogen mit Starenschwarm im Ochsenmoor nahe des Dümmers.

Martin Nobbe

Hüde/Hunteburg. Aprilwetter im März einschließlich Regen, Sturm und Gewitter hat im Ochsenmoor nahe des Dümmers dafür gesorgt, dass die Tiere weitgehend unter sich blieben. Fotografen ausgenommen.

Eine kräftige Sturmböe, die das Tief "Luis" mit sich brachte, entwurzelte am Samstag im Ochsenmoor einen mächtigen Baum. Unweit des Aussichtsturm Dümmer Süd, an der Entlastungsschleuse Siel Süd I, war der Wanderweg rund um den Dümmer See du