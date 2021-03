Mit Schockanrufen versuchen Betrüger, Senioren um ihr Geld zu bringen (Symbolfoto).

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Altkreis Wittlage. Die Kriminalpolizei Osnabrück warnt vor Trickbetrügern, die mit sogenannten Schockanrufen Senioren um ihr Geld bringen wollen. Mehrere Fälle haben sich laut Polizei jüngst in der Region ereignet. So auch in dieser Woche in Hunteburg.

Wie sieht diese Betrugsmasche aus? Ein Anrufer – angeblich von der Polizei – erklärt, dass dessen Tochter oder Enkelkind einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution von einige Tausend Euro hinterlegt werden mü