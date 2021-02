Unfall auf B51 in Bohmte geht glimpflich aus

Bei diesem Unfall in Bohnte auf der B51 wurde niemand verletzt.

Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Relativ glimpflich ging am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr ein Unfall an der ampelgeregelten Einmündung der B51 zur Osnabrücker Straße in Bohmte aus.

Ein mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern besetzter Opel Zafira war auf der B51 in Richtung Diepholz unterwegs. Wahrscheinlich aus Unachtsamkeit oder wegen einer Ablenkung übersah der Fahrer, dass die Ampel für seine Fahrtrichtung rot zeigt