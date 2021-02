Was durch den Anbau des Pflegezentrums St. Agnes in Hunteburg möglich wird

Nicht zu übersehen: der Anbau des Pflegezentrums St. Agnes in Hunteburg, der im Sommer bezogen werden soll.

Karin Kemper

Hunteburg. Große Baumaßnahme in der Hunteburger Ortsmitte: Am Anfang stand die Idee, die Zimmer des Pflegezentrums St. Agnes, die an der Hauptstraße liegen, zu sanieren. Geworden ist daraus ein Anbau, der nicht nur sechs zusätzliche Bewohnerzimmer beinhaltet, sondern auch eine Tagespflege und vier Appartements.

Dirk Haunhorst von der Einrichtungsleitung sagt: "Vor gut zwei Jahren gab es erste Überlegungen, wie die Sanierung laufen könnte." Klar sei gewesen: "Da muss etwas passieren." Es folgte eine Anfrage beim Stephanswerk, das als Wohnungsbauges