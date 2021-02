Eine Umkleidekabine der Turnhalle Herringhausen verwandelte sich am Dienstagmorgen in eine Corona-Schnellteststelle. Im Bild (von links): Tanja Strotmann, Lena Schwickert, Alexandra Lösche-Uhtbrok und Jane Bronswick.

Karin Kemper

Herringhausen. Die Mitarbeiterinnen der Kindergärten im Altkreis Wittlage können freiwillig an Corona-Schnelltests teilnehmen. Die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln haben die Angebote organisiert.

Den Anfang macht dienstags der Kindergarten Hummelhof in Herringhausen, es folgen mittwochs die beiden Kindergärten in Bohmte und donnerstags die beiden in Hunteburg. Die Gemeinde Bohmte bietet den Erzieherinnen sowie Tagesmüttern, Schulsek