Wie Menschen in Wittlage jetzt noch an gebrauchte Kleidung kommen

Bohmte/Bad Essen. Die beiden DRK‐Kleiderkammern im Wittlager Land bieten ab sofort einen Notservice an. Aufgrund der Pandemie mussten die Kleiderkammern für die Ausgabe von gut gebrauchter Kleidung geschlossen werden. Wer jedoch dringend Kleidung benötigt, kann sich telefonisch oder per E-Mail melden und einen Abholtermin vereinbaren, schreibt das DRK in einer Pressemitteilung.

Die beiden DRK-Kleiderkammern sind gut gefüllt. Auch Kinder‐ und Babykleidung ist reichlich vorhanden. Denn die Annahme von Kleiderspenden lief trotz Pandemie weiter. Die freiwilligen Helferinnen in beiden DRK‐Kleiderkammern sichteten, rein