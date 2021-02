Die Bohmter Gemeindebücherei befindet sich jetzt im Schulgebäude an der Straße Bahnwinkel. Ab Donnerstag können Bücher telefonisch bestellt und kontaktfrei nach Absprache am Fenster rechts entgegengenommen werden.

Karin Kemper

Bohmte. Es geht wieder los in der Gemeindebücherei Bohmte. Und das an einem neuen Standort. Nämlich am Bahnwinkel 2. Leiterin Marion Ruthemeyer sagt: "Ich bin beim Einkaufen im Ort immer wieder gefragt worden, wann es denn so weit sei." Die Antwort: Am Donnerstag, 18. Februar.

Innerhalb von etwa einem Jahr hat die Bücherei nun zwei Umzüge hinter sich. Ruthemeyer: "Das ist eine Hausnummer." Eine Unzahl von Kisten musste gepackt und geschleppt werden. Ohne Helfer wäre das nicht möglich gewesen. Rund 5000 Bücher sin