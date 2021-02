Rollerfahrer stürzt auf matschiger Fahrbahn in Bohmte

An dieser Stelle im Einmündungsbereich der beiden Straßen in Bohmte stürzte der Mann mit seinem Roller.

Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag an der Einmündung Schützenstraße/Käthe-Kollwitz-Straße in Bohmte wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt.

Der Rollerfahrer verlor gegen 14.20 Uhr auf matschigem Untergrund die Kontrolle über die Fahrzeug und stürzte.Anwohner hatten den Unfall bemerkt und kümmerten sich um den Verletzten. Polizei, Rettungswagen und Notarzt wurden sofort verständ