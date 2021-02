Schwungvoll beim Tanz "Jerusalema" vor der Tagespflege Janda in Bohmte: die Viertklässler der Christophorus-Schule mit der Schulleiterin als Hippie.

Karin Kemper

Bohmte. Was ist los, wenn eine Gruppe von Schülern mit verkleideten Lehrerinnen der Janda-Tagespflege in Bohmte zustrebt? Die Antwort: Es wird der Tanz-Besuch nachgeholt, der am Rosenmontag wegen des Schulausfalls nicht stattfinden konnte.

Genauer gesagt handelte es sich um die eine Hälfte der 4. Klasse der Christophorus-Grundschule, die sich sozusagen in der Nachbarschaft der Tagespflege befindet. Entsprechend konnte eine große Pause zum Besuch der Tagespflege genutzt werden