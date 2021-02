Marlon meint, am schnellsten ist man, wenn man sich auf den Bauch legt.

Heidrun Mühlke

Stemwede. Gut beraten waren alle Wintersportler, die Schlitten oder Ski fahren wollten, das sonnige Winterwetter am Wochenende zu nutzen. Das taten Tausende – sowohl an den Hängen des Stemweder Berges als auch auf den Wiesen am Wiehengebirge zwischen Hördinghausen und Lintorf, in Bad Essen, Ostercappeln und Hitz-Jöstinghausen.

Inzwischen haben steigende Temperaturen für das Abschmelzen gesorgt. Mit Rodeln, Snowboarden oder Skilanglauf war es am Montag vorbei. Tags zuvor waren die Wintersportbedingungen bei Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt und strahlende