Wie tagen die Bohmter Fachausschüsse in Corona-Zeiten?

Als Hybrid-Veranstaltung mit Präsenz und Homeoffice fand nicht nur die Bohmter Haushaltsklausur statt, sondern werden auch die anstehenden Fachausschusssitzungen laufen.

Tanja Strotmann

Bohmte. Zur Vorbereitung der Ratssitzungen tagen auch in der Gemeinde Bohmte regelmäßig die Fachausschüsse. Wie aber funktioniert das in Zeiten der Corona-Pandemie, wenn Treffen in größerer Runde unmöglich und Abstände vorgeschrieben sind?

Als Lösung haben die Bohmter Kommunalpolitiker die Hybrid-Sitzungen gefunden. Konkret bedeutet das, dass eine Präsenzsitzung in Verbindung mit einer Zoom-Videokonferenz durchgeführt wird. Bürgermeisterin Tanja Strotmann verweist darauf, das