Dieses Gebäude in Bohmte hat ein Räumkommando vom Schnee befreit

Einsatz auf der Dach-Schneelandschaft in Bohmte.

Bohmte/Altkreis Wittlage. Die Kältewelle mit mehr oder weniger großen Schneebergen führt auch jenseits der Herausforderungen für Räumdienste zu Arbeitseinsätzen der ungewöhnlichen Art. So wie am Donnerstag in Bohmte.

Feuchtnasser (Alt-)Schnee kann zur Gefahr für ein Dach und damit für Menschen werden. Stark durchnässter Altschnee ist ungefähr fünfmal so schwer wie pulveriger Neuschnee. Es genügen bereits 20 bis 30 cm, um pro Quadratmeter Fläche gut 100