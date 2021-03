"Hammerfrauen auf dem Bau": Hunteburgerin zeigt in TV-Doku, was sie kann

Die Hunteburgerin Celina Wlecke wurde vier Tage von einem Filmteam begleitet.

DMAX

Hunteburg. "Hammerfrauen auf dem Bau" – so heißt eine TV-Doku bei DMAX. Im Mittelpunkt stehen Frauen in sogenannten Männerberufen. Mit dabei: Celina Wlecke aus Hunteburg. Vier Tage lang wurde die Maurer- und Betonbaumeisterin von einem Filmteam privat und beruflich begleitet. Was gibt es am 8. März zu sehen?

Mitwirken an einem Film über Frauen im Handwerk? Celina Wlecke aus Hunteburg war zunächst unsicher, wie sie auf die Anfrage der Produktionsfirma Filmreif TV reagieren sollte. Doch ihre Familie riet ihr: "Probier es aus!" Also filmte sich di